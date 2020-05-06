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رئيس الاتحاد التركى يعلن عودة الدورى 12 يونيو

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جدة - عمرو شويل أعلن نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة التركي، عن إستئناف مسابقة الدوري المحلى فى 12 يونيو المقبل، والتى تم إيقافها بسبب تفشي المستجد.

 

وكان الدوري التركي آخر بطولة تم إيقافها في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا فى ملاعب العالم.

 

أكد رئيس الإتحاد التركي فى في تصريحات نقلتها جريدة "صباح" التركية، إن الدوري المحلى سيتم استئنافه بشكل طبيعي يوم 12 يونيو.

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ويتصدر طرابوزن سبور مسابقة الدوري التركي برصيد 53 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف بلدية أسطنبول.

 

أضاف أوزديمير، إن نهائي للموسم الجاري المزمع إقامته على استاد أتاتورك في إسطنبول، يمكن إقامته في أغسطس المقبل.

 

وفيما يخص موعد إنهاء الموسم المحلى، أشار نيهات أوزديمير إنه يستهدف إنهاء الموسم في 26 يوليو المقبل، مضيفاً أن الأندية ستلعب مبارياتها على ملاعبها دون جمهور.

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