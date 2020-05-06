شكرا لقرائتكم فايلر يتراجع عن طلب تدعيم دفاع الأهلى بعد فشل صفقة حجازى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تراجع حماس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشأن تدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث طالب مسئولو القلعة الحمراء بتأجيل تدعيم هذا المركز بعدما علم بفشل محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي.

فايلر لم يكن مُتحمساً منذ البداية لتدعيم الدفاع أو بمعنى أدق ، كان حماسة أكبر وأشد لتدعيم النصف الهجومي في الفريق من خلال ضم جناح وصانع لعب ومهاجم وبعدها يأتي تدعيم الدفاع وحدد المدير الفني أحمد حجازي كأحد أهم الحلول لدعم الدفاع الأحمر بإعتباره عنصر مؤثر وقوي وإضافى للفريق في هذا المركز لكن بعدما علم المدرب السويسري أن حجازي لا يرغب في العودة للدوري المصري طلب المدير الفني للأهلي تأجيل ملف تدعيم الدفاع.

ويمتلك الأهلي في خطه الخلفي كلا من رامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف بالإضافة إلي محمد عبد المنعم المعار إلي سموحة ومحمود الجزار المعار إلي الجونة وأحمد علاء المعار إلي طلائع الجيش.

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وكان أحمد حجازى قد أبلغ مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأى ناد آخر.

وحاول الأهلي ضم حجازي خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلي نافياً رغبته في اللعب لأي نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.

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