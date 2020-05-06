شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. مصطفى يونس : أعشق السمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابقأنه يعشق تناول الشوربة والسلطة الخضراء خلال شهر رمضان بجانب أى نوع من الأسماك. وقال يونس لـ"الخليج 365" إن أجواء رمضان روحانية وأفضل ما فيها حالة الود التى تفرض نفسها بين المسلمين وكافة المصريين. Advertisements أضاف مصطفى يونس انه يستطيع أن يقوم بفترة تخسيس قوية خلال الشهر نفسه لأن الأساس عنده هو الاستمتاع بالأسرة. ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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