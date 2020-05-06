شكرا لقرائتكم المصرى ينافس الاتحاد السكندرى على إفساد عودة أحمد رفعت للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، عرضا من النادى المصرى، عقب إعلان نادى الزمالك عن عودته بنهاية الموسم الجارى، عقب نهاية الإعارة، بناءً على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لحاجة الفريق لخدماته، وفقا لقناة الزمالك.

ومن المقرر أن يبحث أحمد رفعت مصيره النهائى مع إدارة الزمالك خلال المرحلة القادمة بعد العروض التى تلقاها خلال المرحلة الأخيرة، والتى كان أولها عرض الاتحاد السكندرى، حيث شارك اللاعب مع الاتحاد السكندرى محليا هذا الموسم فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف بمعدل دقائق 1114 دقيقة شارك خلالها مع زعيم الثغر فى المنافسات المحلية، بخلاف قيادته لزعيم الثغر للوصول إلى دور الثمانية فى البطولة العربية التى ودعها زعيم الثغر أمام الإسماعيلى الذى تأهل إلى دور نصف النهائى ليلاقى الرجاء المغربى.

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وجاء الإعلان عن عودة أحمد رفعت من جانب خالد الغندور فى قناة نادى الزمالك، وجاء كالتالى أن مرتضى منصور أبلغ القناة بعودة رفعت للنادى الأبيض عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، فيما تنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضى فى مصر كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما نجح الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.