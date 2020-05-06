شكرا لقرائتكم المهدى سليمان ينتظر جلسة مسئولى بيراميدز لحسم ملف التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تحديد موعدًا لعقد جلسة مع مسئولى النادى من أجل التفاوض على تجديد تعاقده، الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، لاسيما وأن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية بالفريق السماوى.

وأجرى هانى سعيد المدير الرياضى ببيراميدز اتصالاً هاتفيًا بالمهدى سليمان يخبره خلاله برغبة النادى فى تجديد تعاقده وتعديل قيمته المادية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعدًا لعقد الجلسة بين الحارس والمسئولون للتفاوض على مدة التجديد والمقابل المادى.

وأكد المهدى سليمان، إنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغير فى قيمة العقد خاصة وإنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا.

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ويرى المهدي سليمان أن شريف إكرامي حارس مرمى كبير وأي نادٍ يتشرف بالتواجد في صفوفه وأي فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامي لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار في صفوف الفريق السماوي.

أردف: "إكرامي لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة في الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملي داخل الملعب كما أنني أحافظ على نفسي بفضل الالتزام في تدريباتي وفي نظامي الغذائي".

شدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية في وجود أي حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلي سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلي والزمالك يضيفان لأي لاعب".

شدد على أن أي حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدي سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقي بشكل كبير.