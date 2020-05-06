شكرا لقرائتكم 10 أيام فى المحلة.. برنامج تدريبى خاص لطارق حامد على ملعب "الغزل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، لبرنامج تدريبى فى ستاد غزل المحلة، لمدة 10 أيام، حيث جاء البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وجاء برنامج طارق حامد عبارة عن الجرى فى قريته فى مركز طلخا بالدقهلية بعد صلاة الفجر ثم التدريب فى الثالثة عصرا باستاد غزل المحلة، وجاء تدريبه تحت إشراف أحمد حسين أخصائى التأهيل فى بلدية المحلة ورحبت إدارة غزل المحلة بتواجد طارق حامد فى ملعبها لخوض تدريباته فى أي وقت وأنهى طارق حامد برنامجه التدريبى فى ستاد غزل المحلة مع متابعة دورية من الجهاز الفنى للزمالك حول ذلك البرنامج الذى نفذه اللاعب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

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فيما كشف مسؤولو الزمالك، عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة، فى ظل تواجدهم بالمغرب وتونس، منذ توقف النشاط الكروى، الذى جاء ضمن الإجراءات التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدى إلى صعوبة التحاقهم بالنادى الأبيض فى المرحلة المقبلة حال وجود أى قرار باستئناف النشاط الرياضى من عدمه.

ويفضل الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقى وأوناجم الاستمرار فى بلادهما وخوض البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.