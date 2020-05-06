شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للتنس يوقف لاعباً مصرياً مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس إيقاف المصري يوسف حسام مدى الحياة بعد إدانته بالتلاعب في نتائج مباريات وارتكاب مخالفات أخرى.

وقالت الوحدة إن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما ارتكب 21 مخالفة لقواعد مكافحة الفساد بين 2015-2019 واتفق مع آخرين على القيام بوقائع فساد أخرى ترتبط بالمراهنات في الدرجات الأدنى من تنس المحترفين.

وأضافت الوحدة أن حسام، الذي عوقب بالإيقاف المؤقت في مايو من العام الماضي، ارتكب 8 حالات تلاعب في نتائج مباريات وست حالات تسهيل مراهنات وحالتين بالتأثير على لاعبين آخرين لعدم تقديم أفضل ما عندهم في الملعب.

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كما أدانته بثلاث مخالفات تتعلق بعدم الابلاغ عن محاولات فساد وبمخالفتين تتعلقان بعدم التعاون مع تحقيقات وحدة النزاهة، وقالت الأخيرة في بيان : سيتم حرمان السيد حسام نهائيا من المنافسة أو حضور أي فعاليات تنظمها هيئات التنس المختصة.

وكان أفضل تصنيف وصل إليه حسام في الفردي خلال مسيرته المركز 291 في ديسمبر كانون 2017 ويحتل حاليا المركز 820.

وتوقف النشاط في بداية مارس بسبب الوباء ليواجه لاعبون في الدرجات الأدنى صعوبات في كسب لقمة عيشهم، وقالت الوحدة التي تأسست لكشف قضايا المراهنات والتلاعب في الرياضة إن اللاعبين في المسابقات الأدنى درجة أكثر عرضة للفساد بسبب صعوبة وضعهم المالي.