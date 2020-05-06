شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند يأمل بإنهاء الموسم قبل 30 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن يتم السماح باستئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم يوم 16 مايو الجاري، وذكر بأن كرة القدم الألمانية يمكن أن تستأنف إذا تم إنشاء معسكرات الحجر الصحي.

وقال فاتسكه لقناة "أر.تي.ال" : أمنيتي الكبيرة عودة الدوري يوم مايو، وهو ما يضعنا في وضع جيد للغاية لإنهاء الموسم بشكل ملائم قبل 30 يونيو المقبل، لأنه يجب علينا إنجاز ذلك، حيث أنه سيتعين علينا من ناحية أخرى أيضا أن نتفاوض على العقود الجديدة.

ويختتم موسم كرة القدم الأوروبية بشكل تقليدي بحلول 30 يونيو، إذ تنتهي في هذا التوقيت على الأغلب عقود اللاعبين والبث التلفزيوني وعقود آخرى. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كشف أنه سيحاول إيجاد طريقة لتمديد العقود من جانب واحد إذا استمرت المواسم حتى يوليو.