شكرا لقرائتكم وفاة نائب رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي أمادور سواريز فيلا ، نائب رئيس ريال مدريد سابقا، والذي عمل في فترة رئاسة رامون كالديرون لنادي العاصمة الإسبانية، بين عامي 2006 و 2009، عن عمر يناهز "76 عامًا" بسبب فيروس كورونا.

ويمتلك سواريز عضوية ريال مدريد منذ عام 1964، وولد في هويلفا في 12 فبراير 1944 ، و توفي بعد أن أمضى 40 يومًا في المستشفى.

وحصل على جائزة رائد الأعمال في 2003، وكان مالكا لشركة خاصة بالصيد، ويمتلك 27 سفينة.