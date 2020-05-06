شكرا لقرائتكم بريطانيا تدرس استئناف المسابقات خلف أبواب مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تبحث خيار استئناف الموسم في مسابقات الدوري بالرياضات المختلفة خلف أبواب مغلقة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بشأن مدى إمكانية استئناف المباريات قال راب إنها سترفع معنويات الأمة.

وأضاف: وزير الرياضة يعكف حاليا على خطة لإقامة المنافسات الرياضية خلف أبواب مغلقة. إنه أمر ندرسه بعناية، مشيرا إلى أنه سيتحقق فقط إذا سارت الأمور في أجواء آمنة وقابلة للاستدامة.