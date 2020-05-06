بايرن يتوصل الى اتفاق مبدئي مع سانيه للانتقال الى صفوفه (تقارير)

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برلين (أ ف ب) - توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني الى اتفاق مع لوروا سانيه مهاجم مانشستر سيتي للانتقال الى صفوفه في الموسم المقبل، ولم يتبق سوى الاتفاق مع حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم على قيمة الصفقة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الأربعاء.

وحفلت وسائل الإعلام الألمانية منذ أشهر بتقارير عن رغبة متبادلة بين بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، وسانيه، بإبرام هذا الانتقال.

وذكرت مجلة "سبورت بيلد" الأسبوعية اليوم أن بايرن عرض على سيتي مبلغ 40 مليون يورو للحصول عل خدمات الدولي الألماني (24 عاما)، واقترح على اللاعب عقدا لخمس سنوات.

وانضم سانيه الى سيتي عام 2016 آتيا من شالكه، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 37 مليون جنيه استرليني (42,5 مليون يورو).

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وحتى فترة ليس ببعيدة، كانت قيمة انتقال سانيه الذي يعتبر من أبرز النجوم الصاعدين لكرة القدم الألمانية إلى جانب جناح بايرن سيرج غنابري، تقدر بحوالى 100 مليون يورو.

بيد ان بايرن ميونيخ، وبحسب "بيلد"، لديه ما يكفي من الحجج لتفسير تدني عرضه، أبرزها فيروس كورونا المستجد الذي سيكون له تأثير سلبي على سوق الانتقالات خلال الصيف المقبل.

في المقابل، يبدو مانشستر سيتي في حاجة الى المال لتلبية شروط اللعب المالي النظيف، لا سيما وأن عقد ساني معه ينتهي في حزيران/يونيو 2021 وبالتالي قد يخسر جهوده مجانا في حال قرر المهاجم عدم تجديد عقده.

وتعرض سانيه لإصابة خطيرة في أربطة الركبة في آب/أغسطس الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية، وهو لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول لسيتي منذ تسعة أشهر، ما يثير الشكوك حول استعادته لكامل مستواه الفني الذي ظهر فيه خلال موسم 2018-2019.