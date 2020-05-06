الدوري الأميركي للمحترفين: غوبير وميتشل مستعدان لتجاوز ضغينة كورونا

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لوس انجليس (أ ف ب) - أكد دينيس ليندسي، نائب الرئيس التنفيذي لنادي يوتا جاز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ان لاعبيه الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميشتل مستعدان لطي صفحة الضغينة التي أثارها بينهما فيروس كورونا المستجد.

وكان غوبير أول لاعب في الـ"ان بي ايه" تثبت إصابته بـ"كوفيد-19"، ما دفع رابطة الدوري الى تعليق الموسم بدءا من ليل 11 آذار/مارس. وبعد الإعلان عن إصابة الفرنسي، تم تأكيد إصابة ميتشل بالفيروس أيضا.

وتعرض غوبير لانتقادات واسعة على خلفية استخفافه، قبل أيام من ثبوت إصابته، بالفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه في العالم حتى الآن عتبة 250 ألف وفاة.

وتقدم الفرنسي في وقت لاحق من آذار/مارس باعتذار عن تصرفاته، بينما أكد ميتشل انه احتاج الى وقت لتهدئة غضبه مما قام به زميله.

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ولم يتضح بشكل علمي ما اذا كان ميتشل قد التقط العدوى من غوبير، لكن المرجح ان يكون هو مصدر انتقال الفيروس إليه.

وبعد نحو أسبوعين من كشف الفرنسي انه تحدث الى زميله للمرة الأولى منذ إصابة كل منهما، أكد ليندسي ان اللاعبين طويا صفحة الخلاف بينهما.

وقال للصحافيين عبر الاتصال بالفيديو الثلاثاء "هما مستعدان لوضع هذا الأمر خلفهما، المضي قدما، التصرف باحترافية".

وتابع "نحن نتطلع الى المضي قدما. لقد قالا إن كل منهما تصالح مع الآخر (...) سيتحدث كل منهما عن نفسه من الآن وصاعدا. لكن على المستوى الأساسي، هما يدركان حاجة كل منهما الى الآخر" لمساعدة فريقهما في الدوري.