شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن الدورى ويؤكد: لابد أن تنتهي مرحلة التدريبات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عن تطورات ملف عودة الدورى واستئناف التدريبات بعدما زادت حالة "الملل" لديه من المكوث فى فندق الإقامة طوال الفترة الماضية.

وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ وأكثر من مسئول آخر فى الأهلى عن مستقبل الدورى ومصير تدريبات ألفريق، موضحاً أن مرحلة التدريبات المنزلية للاعبى الفريق لابد أن تنتهى وتبدأ مرحلة جديدة من الخطط والجمل والتدريبات مع وجود الأجراءات الاحترازية بالطبع.

وشدد المدير ألفنى للأهلى على أن العديد من الأندية الأوربية بدأت تعود للتدريبات فى ظل إجراءات احترازية تُحافظ على سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة الكروية لأن هذا هو الأهم بالنسبة له وللجميع.

على صعيد آخر، طلب رينيه فايلر من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى ألفريق خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدرب السويسرى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير ألفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.

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على صعيد آخر، رفض رينيه فايلر مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعأون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفأوضات التى يقودها محمود الخطيب.