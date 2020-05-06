شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تدرس الدعوة لعمومية غير عادية فى يونيو لتغيير بنود اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد.

وقال حمدى فى تصريح لـ الخليج 365، إن اللجنة المؤقتة بصدد صياغة بنود اللائحة لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية.

وكشف مصدر فى إتحاد الطائرة مسبقا أن من أهم البنود التى ترغب اللجنة فى تعديلها، عودة بند الـ 8 سنوات، وعدم ترشح الحكام إلا بعد الاعتزال بسنة، وعدم ترشح المدير التنفيذى إلا بعد ترك منصبه بعام أيضا .

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وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .

وخضع مؤخرا سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد، بعدما قام عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.