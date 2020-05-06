شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الصافى يحذر سيدات الطائرة بالأهلى من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اللاعبات من زيادة الوزن خلال فترة تعليق النشاط وشهر رمضان.

وقال الصافى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن الفريق يحتاج لفترة إعداد جديدة فى حال عودة النشاط مجددا، والمعلق حاليا بسبب فيروس كورونا ، خاصة أن اللاعبات لم يتدربن كرة طائرة منذ شهرين.

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ويحرص عدد من لاعبات الفريق على خوض تدريبات خفيفة بالمنزل على أجهزة الجيم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية واتباع نظام غذائى صحى لعدم زيادة الوزن .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إغلاق الأندية و مراكز الشباب حفاظا على سلامة المواطنين .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.