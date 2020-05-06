جنش يستعيد ذكريات الطفولة بصورة مع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، ذكريات الطفولة بصورة مع الناشئين، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وغاب جنش عن المشاركة مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا عام 2019 في وتر أكيليس.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث اضطر اللاعبون إلى خوض التدريبات في منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.



جنش

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في سياق آخر، يحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.