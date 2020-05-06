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جنش يستعيد ذكريات الطفولة بصورة مع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، ذكريات الطفولة بصورة مع الناشئين، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وغاب جنش عن المشاركة مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا عام 2019 في وتر أكيليس.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء المستجد، حيث اضطر اللاعبون إلى خوض التدريبات في منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.


جنش

 

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في سياق آخر، يحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

 

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

 

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