شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح طارق سليمان، استشارى العظام وإصابات الملاعب، مرضى الضغط والسكر والكوليسترول وغيرها بالحذر لكونهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وقال طارق سليمان لليوم السابع، "إن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم الحصول على أدويتهم بانتظام والابتعاد تماماً عن الدهون بكافة أشكالها لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا".

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وتعد النظافة الشخصية أحد أهم وسائل الحماية من الإصابة من فيروس كورونا، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة طويلة، ويفضل تكرار غسل اليدين كل فترة، مع تجنب لمس الوجه باليد، بالإضافة للحفاظ على التباعد الاجتماعى وتجنب القبلات والأحضان، كما أن ارتداء الكمامات أمر ضرورى للوقاية من كورونا أثناء التواجد خارج المنزل، خاصة أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الفم والأنف.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.