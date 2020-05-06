شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل برنامج طارق حامد التدريبى فى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، لبرنامج تدريبى فى استاد غزل المحلة لمدة 10 أيام.

وجاء برنامج طارق حامد، البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عبارة عن الجرى فى قريته بمركز طلخا بالدقهلية بعد صلاة الفجر ثم التدريب فى الثالثة عصرا باستاد غزل المحلة، وجاء تدريبه تحت إشراف أحمد حسين أخصائى التأهيل فى بلدية المحلة.

Advertisements

ورحبت إدارة غزل المحلة بتواجد طارق حامد فى ملعبها لخوض تدريباته فى أى وقت، وأنهى طارق حامد برنامجه التدريبى فى استاد غزل المحلة مع متابعة دورية من الجهاز الفنى للزمالك حول ذلك البرنامج الذى نفذه اللاعب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

فيما كشف مسؤولو الزمالك عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة، فى ظل تواجدهم بالمغرب وتونس، منذ توقف النشاط الكروى، الذى جاء ضمن الإجراءات التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدى إلى صعوبة التحاقهم بالنادى الأبيض فى المرحلة المقبلة حال وجود أى قرار باستئناف النشاط الرياضى من عدمه.

ويفضل الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقى وأوناجم الاستمرار فى بلادهما وخوض البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.