شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصرف مستحقات أبريل للاعبين والعمال والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه صرفت مستحقات شهر أبريل للاعبين والعمال الموظفين أمس الثلاثاء.

وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "صرفنا مرتبات الموظفين والعمال واللاعبين عن شهر أبريل أمس، ولا نعلم كيف سنتصرف بعد ذلك فى ظل الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب توقف النشاط الكروى بسبب كورونا".

وأضاف عمار، "اتجاه الدولة المصرية هو الحفاظ على صحة المواطن المصرى، لذا ينبغى أن يكون القرار الرسمى إلغاء بطولة الدورى خوفاً من إصابة أى فرد فى المنظومة الكروية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن اللاعبين يرفضون اللعب خوفاً على أنفسهم، وهى قرارات يجب احترامها".

وتابع عضو مجلس المصرى : " النادى لن يتحمل نفقات معسكرات لاستكمال مسابقة الدورى، لابد أن يتم تشكيل رابطة للأندية تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية فى هذا الملف بدلا من التصريحات الغير مفهومة والتى لم يتم عرضها على مسئولى الاندية قبل الادلاء بها من مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة".

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وأعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، انتهاء أزمة ناديه مع الاتحاد الدولى الفيفا بشأن القيد، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إثير إذاعة أون سبورت، "نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى، "عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى أرسل المخالصة للاتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الإيقاف عن النادى للدخول فى إبرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار، "مسألة رفع الإيقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .