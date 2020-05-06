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ديوب وايمومو مستمران مع سموحة الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، على استمرار الثنائى الأفريقى يوسف ديوب وايدى ايمومو مع الفريق فى الموسم المقبل، مع تقييم باقى الأفارقة خلال الفترة المقبلة.

ويضم سموحه بين صفوفه اليبى محمد الترهونى والبوركينى صاحب التاريخ الكبير فى الدورى المصرى محمد كوفى.

من ناحية أخرى، اتفق مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، على صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بداية من السبت المقبل على أن يقوم اللاعبون بالتوقيع على مخالصة نهائية تفيد ذلك .

وكان لاعبو سموحه اتفقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم بسبب وباء الذى ضرب العالم وأجمع وتسبب فى إيقاف النشاط الكروى .

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ورحب فرج عامر بالمبادرة التى قام بها اللاعبون بتخفيض عقودهم أسوة بما فعله الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى خفض عقده للنصف .

فى الوقت نفسه، يبحث مجلس إدارة سموحة عن عرض خليجى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.

 

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