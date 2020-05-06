مقترح يفيد الزمالك.. تعديلات على شروط مشاركة الأندية في المنافسات القارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يدرس إجراء تعديلات على شروط ومعايير منح الإعتمادات للأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le360" المغربية -وفقا لمصادر مطلعة- فإن لجنة التراخيص في الكاف تعتزم متابعة تراخيص الأندية الإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع معايير اعتماد مشاركتها في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم الاتفاق على تحديد آلية خاصة بالمعيار المالي، بحيث لو حدث تعثر مالي لأي من الفرق المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية فلن يتم سحب رخصة النادي وسيتم اعتماده.

هذا يعني أن أي نادي صدر ضده قرارت من طرف فيفا أو المحكمة الرياضية بشأن مستحقات اللاعبين أو المدربين فلن يتم تجميد رخصته وسيحصل على مهلة كافية لتصحيح أوضاعه.

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ويمنع الاتحاد الأفريقي حصول أي نادي على التراخيص في ظل وجود ديون مستحقة عليه، وهو ما لم يطبقه اتحاد الكرة المصري في وقت سابق مع ناديي الزمالك والمصري.

وسبق وفرض كاف عقوبة على اتحاد الكرة المصري قدرها 5 آلاف دور بسبب منح الجبلاية تراخيص لناديي الزمالك والمصري رغم وجود ديون عليهما لعدد من اللاعبين.

هذا المقترح سيفيد نادي الزمالك في خلافه مع حمدي النقاز حيث حصل الأخير على حكم من الاتحاد الدولي (فيفا) بتغريم الفريق الأبيض مليون و250 ألف دولار.

المقترح قيد التنفيذ سينقذ الأندية التي قد تعاني من أزمات مالية خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والتي ستعود بالضرر على المنظومة ككل.