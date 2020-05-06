"رشحت لاعبين للفريق الأول".. فتحي مبروك يوجه رسالة لفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه قدّم تقريرًا شاملًا إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشأن أداء كل مدرب ولاعب من فرق الناشئين.

مبروك قال في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" اليوم الأربعاء :"رشحت بعض الأسماء للتصعيد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة إذا قرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الاستعانة بهم".

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وكشف مبروك :"جميع مواهب قطاع الناشئين حتى فريق 2002 يرتبطون بعقود مع النادي للحفاظ عليهم، والهدف من ذلك منع تكرار فكرة الهروب".

وعن رأيه في استكمال بطولة دوري WE المصري، أوضح :"الدوري المصري قد يتم استكماله بشكل طبيعي، عكس دوري الجمهورية فمن الصعب استئناف المسابقة بسبب ضيق الوقت وارتباط اللاعبين بأداء الامتحانات".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت اعتراض من جانب بعض أندية الدوري حول استئناف الدوري، في المقابل طالب مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من خلال بيان رسمي عودة المسابقة المحلية.