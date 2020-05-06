أزمة بالبريميرليج.. أستون فيلا ينضم لبرايتون في رفض مقترح الملاعب المحايدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف كريستيان بورسلو المدير التنفيذي لنادي أستون فيلا، عن رفض ناديه مقترح إستنئاف بريميرليج على ملاعب محايدة.

وأَضاف المدير التنفيذي لنادي أستون فيلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا المقترح سيكون كارثي في حال هبوط أي فريق.

وتابع :"الهبوط سيكون كارثة، لأن الخسارة ستقدر ماليًا نحو 200 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل :"أنا شخصيًا ضد هذا المقترح، نحن نفتخر بنادينا عندما يلعب على أرضه، ثلث انتصاراتنا هذا الموسم كانت في ملعبنا".

وأشار :"التخلي عن هذه الميزة سيكون قرار ضد ناديي".

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وعن الخسائر المادية لأندية الدوري الإنجليزي، أوضح :"بالنسبة للستة الكبار فالخسائر ستكون عشرات الملايين، على عكس أندية أسفل الترتيب فلا أحد منّا يلعب في أوروبا".

وكان بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون، رفض خوض بقية مباريات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملاعب محايدة، بعدما توقفت المسابقة منتصف مارس الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وتسعى كل من رابطة الدوري الإنجليزي وأندية بريميرليج إلى استئناف الموسم (2019 - 2020)، للحد من الخسائر المالية التي تعاني من الأندية في الفترة الأخيرة بعد توقف المسابقة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة، حيث يبتعد "الريدز" بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد آرسنال.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الفرنسي أعلنت مؤخرًا انتهاء الموسم مع احتساب باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة، في المقابل أعلنت رابطة الدوري الهولندي إنهاء الموسم أيضًا دون تحديد البطل.