تقارير مغربية: كاف في ورطة.. والمجهول ينتظر الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن الغموض مازال يسيطر على مصير مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بسبب عدم تحديد موعد لإقامة مباريات نصف النهائي والنهائي حتى الآن.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من البطولة وإعلان البطل في أواخر الشهر الجاري، إلا أن جائحة كورونا تسببت في توقف المسابقات وتعليق الأنشطة الرياضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح" فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ينتظر إعلان الاتحادات المحلية المواعيد المحددة لاستئناف المسابقات المحلية قبل تحديد مواعيد المسابقات الأفريقية.

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وأضافت الصحيفة المغربية -بحسب مصدر خاص- أن كاف في ورطة بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي والنهائي نتيجة للحجر الصحي المفروض في العديد من البلدان القارية بسبب الوباء.

وأتمت الصحيفة أن لجنة المسابقات بالكاف ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم مصير البطولتين.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال، بينما يلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أكادير، على أن يواجه حوريا كوناكري نظيره بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية.