رقم 13.. وش السعد على عماد متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

عادة لا يُفضل الكثيرون ارتداء الرقم 13 خاصة إذا كان اللاعب ينشط في مركز المهاجم فيكون خياره الأقرب الرقم 9.. لكن الأمر عند عماد متعب كان مختلفًا.

لاعب النادي الأهلي عُرف منذ تصعيده بالفريق الأول بالرقم 13 حيث سُميّ هدافًا لبطولة الدوري به إلى أن قرر ارتداء القميص رقم 9.

كان يُسجل متعب أهدافًا وليس كما اعتاد كما أن الإصابات نالت منه كثيرًا حتى ترك الرقم لمهاجم الأهلي الشاب حينها عمرو جمال وظهر عقب تجديد عقده مع في 2014 بالقميص رقم 10 الذي كان يرتديه أيضًا مع المنتخب الوطني.

Advertisements

وهو الأرث الكبير فقد سبقه لاعبين كثر قدوة بأسطورة ناديهم محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي ولكن لم يتميز به سوى وليد عبد اللطيف لاعب الأهلي الأسبق.

هنا قرر عماد متعب تغيير قميصه ولكن لم يكن الأمر سهلاً هذه المرة:" "قلت لأحمد عادل عاوز أخر سنتين ليا ألبس 13 قالي وأنا ألبس أيه قلته 10 قالي في جون يلبس 10!".

متعب كان يُريد أن يختم برقمه الذي يراه "وش السعد" ولكنه قرر احترام رغبة أحمد عادل، حارس مرمى الفريق السابق في الاحتفاظ بالرقم 13.. وظلّ به حتى انتقل لصفوف التعاون السعودي وارتدي الرقم 74 تخليدًا لشهداء ناديه.. وانتظروا غدًا قصة الرقم 14 مع لاعب مصري.