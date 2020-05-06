بايرن ميونخ يقترب من ضم ساني مقابل 40 مليون يورو الصيف المقبل

توصل نادي بايرن ميونخ الألماني لإتفاق مع ليروي ساني جناح أيسر مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه إلى صفوف الفريق البافاري في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ونشرت تقارير صحفية ألمانية ، صباحاليوم الأربعاء، إلى بايرن ميونخ توصل لإتفاق مع اللاعب ليروي ساني، لينضم إلى صفوفة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ولمدة خمس سنوات مقابل ، 40 مليون يورو.
وكان بايرن ميونخ مهتم باللاعب صاحب ال 24 عامًا، في الفترة الماضية قبل أن يصاب مع نادية مانشستر سيتي ، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع السيتي في يونيو 2021 .
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