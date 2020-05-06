مخطط أحمال : 4 أسابيع تكفي لتأهيل أي فريق قبل عودة الدوري

قال حسين عبدالدايم، مخطط أحمال الأهلي السابق، أن حفاظ اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد يضمن الحفاظ على الجانب البدني، مؤكدًا أن أربع أسابيع كافية لتأهيل أي فريق قبل عودة النشاط الرياضي.
ويسعى اتحاد الكرة المصري لاستئنافالدوري الممتاز في شهر يونيو المقبل بعد أن تم تعليق المسابقة في منتصف مارس الماضي.
وأضاف عبدالدايم خلال استضافته ببرنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير،أن السبب الرئيس في إصابات لاعبي الأهلي ترجع إلى تكرار السفر وتغيير الساعة البيولوجية، مشيرًا أن ملعب مختار التتش الخاص بالنادي الأهلي له دور ضعيف في إصابات اللاعبين.
ونفى مخطط أحمال الأهلي السابق ما يتردد حول ضعف العامل البدني لصالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي.
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