ميسي ولاعبو برشلونة يجرون فحص كورونا قبل بداية التدريبات بالنادي

خضع الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وزملائه في فريق برشلونة ، صباح اليوم الأربعاء ، لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بنقر النادي، تحسبا لبدأ التدريبات اليوم.

وتم الاتفاق بين السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا ، علي أن يتم تدريب اللاعبين بفرق القسم

الأول والثاني من الدوري الإسباني ، في مقر أنديتهم، وتحت قيود صحية بداية من اليوةم الأربعاء للحفاظ علي سلامة اللاعبين .

ووصل لاعبي برشلونة الأسباني |إلي مقر ناتديهم صباح اليوم ا|لأربعاء لإجراء التدريبات الفردية ، وتم

خضوع جميع اللاعبين إلي فحوصات طبية قبل دخولهم للمنشأة الخاصة بالتدريب، وعلي رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الأول .

ووصل كلا من سيرجيو روبيرتو ، وإيفان راكيتيتش ولينجليت ، وحارس المرمي تير شتيجن، وتم عمل تحليل صورة دم كامله لكل منهم، وظهرت نتيجته بعد 20 دقيقة من وصول اللاعبين، وتم التأكد من سلامتهم قبل الدخول إلي النادي.