ميسي ولاعبو برشلونة يجرون فحص كورونا قبل بداية التدريبات بالنادي

خضع الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وزملائه في فريق برشلونة ، صباح اليوم الأربعاء ، لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بنقر النادي، تحسبا لبدأ التدريبات اليوم.
وتم الاتفاق بين السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا ، علي أن يتم تدريب اللاعبين بفرق القسمالأول والثاني من الدوري الإسباني، في مقر أنديتهم، وتحت قيود صحية بداية من اليوةم الأربعاء للحفاظ علي سلامة اللاعبين .
ووصل لاعبي برشلونة الأسباني |إلي مقر ناتديهم صباح اليوم ا|لأربعاء لإجراء التدريبات الفردية ، وتمخضوع جميع اللاعبين إلي فحوصات طبية قبل دخولهم للمنشأة الخاصة بالتدريب، وعلي رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الأول .
ووصل كلا من سيرجيو روبيرتو ، وإيفان راكيتيتش ولينجليت ، وحارس المرمي تير شتيجن، وتم عمل تحليل صورة دم كامله لكل منهم، وظهرت نتيجته بعد 20 دقيقة من وصول اللاعبين، وتم التأكد من سلامتهم قبل الدخول إلي النادي.
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