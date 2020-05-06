النجم الساحلي ينفي تلقيه عروض من الأهلي والزمالك بشأن وجدي كشريدة

نفى قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، تلقي إدارة النادي أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع وجدي كشريدة ظهير أيمن الفريق. وارتبط اسم وجدي كشريدة بمفاوضات من جانب الزمالك والأهلي بحسب تقارير صحفية انتشرت في الأونة الأخيرة. تقارير صحفية انتشرت في الأونة الأخيرة. Advertisements وأضاف عاشور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج ملعب أون، أن النجم الساحلي يسعى لحل أزمة مستحقات الأهلي الخاصة بلاعبه السابق كوليبالي بعد انتهاء أزمة فيروس السابق كوليبالي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للنجم الساحلي أن التدخل لحل أزمة أزمة حمدي النقاز ليس له علاقة بعودته مرة أخرى للنادي. وكان النقاز قد تعدى على أحد الموظفين في تونس ليتعرض لعقوبة السجن أربعة أشهر.

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