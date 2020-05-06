أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي،على أن تدخل النادي لحل أزمة اللاعب حمدي النقاز ليس له علاقة بعودته مرة أخرى إلى الفريق.
وكان حمدي النقاز قد تعدى
وأضاف عاشور في تصريحات ببرنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلاميأحمد شوبير، أن النجم الساحلي مستعد لاستكمال الدوري الممتاز، مشيرًا أن الفريق يحتاج إلى فترة إع قداد جيدة في أغسطس المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد.
يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم علّق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي: حل أزمة حمدي النقاز ليس له علاقة بعودته للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.