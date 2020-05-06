النجم الساحلي: حل أزمة حمدي النقاز ليس له علاقة بعودته للفريق

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي،على أن تدخل النادي لحل أزمة اللاعب حمدي النقاز ليس له علاقة بعودته مرة أخرى إلى الفريق. وكان حمدي النقاز قد تعدى Advertisements على أحد الموظفين في تونس، ليتعرض لعقوبة السجن لمدة أربعة أشهر. على أحد الموظفين في تونس، ليتعرض لعقوبة السجن لمدة أربعة أشهر. وأضاف عاشور في تصريحات ببرنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أن النجم الساحلي مستعد لاستكمال الدوري الممتاز، مشيرًا أن الفريق يحتاج إلى فترة إع قداد جيدة في أغسطس المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد. أحمد شوبير، أن النجم الساحلي مستعد لاستكمال الدوري الممتاز، مشيرًا أن الفريق يحتاج إلى فترة إع قداد جيدة في أغسطس المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد. يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم علّق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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