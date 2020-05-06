مواصلة النقاش حول خطط استعداد الاتحادات لأولمبياد طوكيو

واصلت اللجنة الأولمبية اجتماعاتها مع الاتحادات الرياضية لمناقشة خطط الاتحادات فى الفترة المقبلة سواء التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، واللاعبين المقررة مشاركتهم فى مراحل التصفيات المقبلة. طوكيو، واللاعبين المقررة مشاركتهم فى مراحل التصفيات المقبلة. وأكد هشام حطب رئيس اللجنة أن مجلس الإدارة يهدف إلى وضع كل التصورات من أجل مواجهة الظروف الحالية، وآثار توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس من أجل مواجهة الظروف الحالية، وآثار توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا وأضاف أنه سيتم فى نهاية الاجتماعات وضع التصور العام لخطة الاتحادات استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية واستئناف النشاط لمناقشته مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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