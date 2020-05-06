روشتة لعودة النشاط الرياضي في ظل كورونا

طالب الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والخبير الدولي بالطب الرياضي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة عودة الرياضة المصرية للملاعب من جديد والنشاط الرياضي بمختلف الاندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب، ووضع روشتة للرياضيين للوقاية من فيروس كورونا ، والتي تنص علي نصائح للرياضيين لمواجهة فيروس كورونا و يوصى بتناول اللاعبين والإداريين التالي يوميا:

فيتامين C بجرعة ٥٠٠ مجم مرتين يوميًا -

- الزينك بجرعة من ٧٥-١٠٠ مجم يوميا.

فيتامين " دي " بجرعة ١٠٠٠-٤٠٠٠ وحدة يوما.

Advertisements

كيورستين وهى مادة تقاوم الأكسدة مشتقه من بعض الفواكه قاتمة اللون كالتوت الازرق وبجرعة ٢٥٠-٥٠٠ مجم مرتين يوميا.

الثيامين والمعروف بفيتامين بي 1 بجرعة ١٠٠ مجم يوميًا.

6-الميلاتونين وهو هرمون ينظم دورة النوم في الجسم بجرعة ١-٢ مجم في اليوم للوقاية.

وذلك للوقاية من خلال تنشيط وزيادة الخلايا الليمفاوية القاتلة للفيروسات والبكتريا والمسماهKiller T-Cells و مقاومة الالتهاب الذي تسببه مواد تسمى السيتوكينز cytokines والتي يحفز فيروس كورونا إفرازها بشددة بما يسمى عاصفة السيتوكينز Cytokines storm وتسبب التهابات الرئة والقلب والكبد

وقال العدل يجب على كل لاعب اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتمثلة في:

1. لا تشرب من نفس زجاجة المياه أثناء اللعبة أو التدريب، ولكن استخدم دائ ًما زجاجة مياه

مخصصة ولا تتبادل العناصرالأخرى ( المناشف وأرضية الحمام ، وما إلى ذلك ) مع لاعبين آخرين.2. تجنب تناول الطعام في غرفة تغيير الملابس.3. احفظ أغراضك وملابسك الشخصية في حقيبتك وتجنب تركها مكشوفة في غرف التغيير أو في السلال الجماعية.5. اغسل يديك جي ًدا قدر الإمكان : غسل اليدين والتطهير ضروريان لمنع العدوى . اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل ثم جففهما بمنشفة7. لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.8. غطي فمك وأنفك بمنديل - يفضل أن يكون مندي ًلا للاستخدام مرة واحدة - أو بذراعك ولكن ليس بيدك إذا كان عليكالسعال أو العطس.9. يجب على اللاعبين الذين تظهر عليهم أعراض واضحة للعدوى التنفسية / أو الحمى قبل التدريب أو أثناءه أو بعده على الفور مغادرة الفريق