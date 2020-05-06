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رياح التغيير تنتظر قطاع ناشئي الأهلي

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تستعد لجنة التخطیط لتقدیم تقریر یشمل عدة تغییرات فى قطاع الناشئین بالنادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة خاصة أن محسن صالح رئیس اللجنة وضع عدة ملاحظات على أداء القطاع والعمل به وكیفیة اختیار المدربین وبعض المواهب فى الفرق السنیة.

ویدرس مسئولو الأهلى بقوة تعیین

مدیر فنى لقطاع الناشئین تكون له الید العلیا فى اختیار المدربین والأمور الفنیة على أن یتولى فتحى مبروك الجانب الإدارى كرئیس للقطاع وتم ترشیح عدة أسماء بینها علاء میهوب ومحمد یوسف وأسامة عرابى وعادل عبدالرحمن.

ومن المقرر أن تشمل اختیارات المدربین عدة تغییرات خاصة فى ظل التحفظ على أداء ونتائج بعض الفرق السنیة فى الموسم الحالى الذى لم یكتمل.. وكلفت اللجنة أمیر توفیق رئیس لجنة التعاقدات بإبرام عقود مجزیة للاعبین الموهوبین فى فرق القطاع المرشحین للتصعید بالفریق الأول وعلى رأسهم شادى رضوان وعربى بدر ومصطفى شوبیر حارس المرمى.

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