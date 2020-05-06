تستعد لجنة التخطیط لتقدیم تقریر یشمل عدة تغییرات فى قطاع الناشئین بالنادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة خاصة أن محسن صالح رئیس اللجنة وضع عدة ملاحظات على أداء القطاع والعمل به وكیفیة اختیار المدربین وبعض المواهب فى الفرق السنیة.
ویدرس مسئولو الأهلى بقوة تعیینمدیر فنى لقطاع الناشئین تكون له الید العلیا فى اختیار المدربین والأمور الفنیة على أن یتولى فتحى مبروك الجانب الإدارى كرئیس للقطاع وتم ترشیح عدة أسماء بینها علاء میهوب ومحمد یوسف وأسامة عرابى وعادل عبدالرحمن.
ومن المقرر أن تشمل اختیارات المدربین عدة تغییرات خاصة فى ظل التحفظ على أداء ونتائج بعض الفرق السنیة فى الموسم الحالى الذى لم یكتمل.. وكلفت اللجنة أمیر توفیق رئیس لجنة التعاقدات بإبرام عقود مجزیة للاعبین الموهوبین فى فرق القطاع المرشحین للتصعید بالفریق الأول وعلى رأسهم شادى رضوان وعربى بدر ومصطفى شوبیر حارس المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح التغيير تنتظر قطاع ناشئي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.