محاولات لإقناع فايلر بضم مهاجم سموحة في صفقة تبادلية

یضغط مسئولو النادى الأهلى لإقناع السویسرى رینیه فایلر، المدیر الفنى للفریق الأحمر، بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم فریق سموحة فى الموسم المقبل لتدعیم الخط الأمامى. وأبدى فایلر رغبته فى ضم مهاجم جدید وجناح هجومى فى الموسم المقبل، وعرضت لجنة التخطیط اسم حسام حسن نظرا لقدراته الفنیة العالیة بجانب انضمامه للمنتخب الوطنى أكثر من مرة، ومحاولات التعاقد معه من جانب المنافسین الزمالك وبیرامیدز، بخلاف أنه یجید اللعب كمهاجم وجناح ویتمیز بقدراته البدنیة العالیة وأیضا یملك قدرات تهدیفیة. انضمامه للمنتخب الوطنى أكثر من مرة، ومحاولات التعاقد معه من جانب المنافسین الزمالك وبیرامیدز، بخلاف أنه یجید اللعب كمهاجم وجناح ویتمیز بقدراته البدنیة العالیة وأیضا یملك قدرات تهدیفیة. ویترقب مسئولو الأهلى موافقة فایلر للتقدم بعرض رسمى، خاصة أن سموحة أبدى رغبته فى التعاقد مع حسین السید ظهیر أیسر الفریق بصفة نهائیة، وهو ما یرسم ملامح صفقة تبادلیة بین النادیین فى الانتقالات الصیفیة المقبلة . سموحة أبدى رغبته فى التعاقد مع حسین السید ظهیر أیسر الفریق بصفة نهائیة، وهو ما یرسم ملامح صفقة تبادلیة بین النادیین فى الانتقالات الصیفیة المقبلة . كما أبدي سموحة رغبته فى شراء الثلاثى صلاح محسن وناصر ماهر وكریم یحیى لاعبى الأهلى، ولكن لجنة التخطیط أوصت بعدم الاستغناء نهائيا عن صلاح محسن وتجدید إعارته فقط حال رفض فایلر فكرة عودته فى الموسم المقبل.

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