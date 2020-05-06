رياضة | نيمار لا ينسى كوبي براينت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار لا ينسى كوبي براينت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بنشر صورة له على حسابه الشخصي في إنستغرام، يظهر فيها مرتدياً قميص نجم السلة الأمريكي كوبي براينت، مع فريق لوس أنجليس ليكرز.

كان نجم "السيليساو" يرتبط بعلاقة وثيقة مع براينت قبل وفاته، وخصص له احتفالية في هدفه ضد ليل، أشار خلالها إلى الرقم 2و4، على خلفية أن براينت كان يرتدي القميص رقم 24 في ليكرز.

وتوفى براينت مؤخراً رفقة ابنته و7 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

يذكر أن نيمار كان يتواجد في الوقت الحالي في البرازيل لقضاء الحجر المنزلي، وذلك بعد إنهاء الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا.