رياضة | تشيلسي يسعى للتعاقد مع مدافع أتالانتا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسعى للتعاقد مع مدافع أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن أن تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات روبن جوسينز مدافع أتالانتا قبل فترة الانتقالات هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يكون المدرب للبلوز فرانك لامبارد سيسعى خلال موسم الانتقالات من أجل الظهير الأيسر الجديد قبل موسم2020-21 مع استمرار التكهنات المحيطة بمستقبل ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري.

ارتبط بن تشيلويل من ليستر سيتي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج ، ولكن وفقًا لـ 90 دقيقة ، فإن البلوز يراقب عن قرب مصير جوسينز.

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ويزعم التقرير أن أتالانتا يقدر جوسينز البالغ من العمر 25 عامًا في منطقة 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني) مع إنتر ميلان وليون الذي يعتقد أنه مهتم أيضًا بصفقة صيفية.

كان جوسينز في حالة رائعة مع أتالانتا خلال موسم 2019-20 ، حيث قدم ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 30 مباراة في جميع المسابقات.

من المقرر أن ستنتهي عقد المدافع الألماني روبن جوسينز مع فريق أتالانتا في صيف عام 2022.