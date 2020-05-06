رياضة | نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع نادي بيراميدز، أحمد الشيخ لاعب الفريق ضمن حساباته الفنية، للتوقيع معه وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وأجرى مسؤولو النادي السماوي، اتصالات مع اللاعب، من أجل استطلاع رأيه حول إرتداء قميصه، في ظل الغياب عن المشاركات بشكل أساسي مع الأهلي، منذ بداية الموسم.

وكان بيراميدز حصل على توقيع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، عقب نهاية عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.