رياضة | مانشستر يونايتد يأمر لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يأمر لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا، بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات الرياضية، بالعودة خلال هذا الأسبوع.

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وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق كارينجتون الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن برونو فيرنانديز وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي.

وأشار التقرير إلى أن فيرنانديز، المنضم من سبورتينغ لشبونة في يناير عاد بالفعل.