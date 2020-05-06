رياضة | صالح جمعة يستقر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يستقر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن صالح جمعة نجم الأهلي حسم موقفه بشكل رسمي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صالح جمعة استقر على خطوة الرحيل على سبيل الإعارة خارج الدوري المصري وتحديدا بعد تراجع براميدز عن فكرة التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن صالح جمعة يبحث عن عرض خليجي في الوقت الحالي أو عرض في أندية الوسط في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.

وذكرت التقارير الصحفية أن علاقة صالح جمعه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد توترت في الفترة الماضية مما أدى إلى عدم مشاركة اللاعب تحت قيادته.