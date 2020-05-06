رياضة | ريال مدريد يقدم عرضا لشراء بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم عرضا لشراء بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضاً رسمياً، للتوقيع مع بوجبا صاحب الـ27 عاماً.

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وأشارت الصحيفة الى أن عرض ريال مدريد سيكون بقيمة 80 مليون يورو، في حين يريد النادي الإنجليزي ما لايقل عن 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي، علماً أن اللاعب مطلوب في يوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.