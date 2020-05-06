رياضة | الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن عودة علي جبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن عودة علي جبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قراره النهائي بشأن عودة علي جبر مدافع نادي بيراميدز مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت رغبة من علي جبر في العودة مرة أخرى للزمالك في نهاية الموسم الجاري.

ولكن استقر مسئولو القلعة البيضاء هلال الساعات القليلة الماضية على عدم عودة علي جبر مرة أخرى للفريق في.

كما قرر مسئولو نادي الزمالك عدم فتح أي مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم علي جبر في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.