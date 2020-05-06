رياضة | برشلونة لن يضم مدافع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة لن يضم مدافع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إن مدافع باريس سان جيرمان ليفين كورزاوا ليس هدفاً لبرشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ستنتهي صفقة ليفين كورزاوا البالغ من العمر 27 عامًا مع الأبطال الفرنسيين في نهاية يونيو ، وهذا يعني أنه سيكون متاحًا في انتقال مجاني قبل موسم2020-21.

يهتم برشلونة بالمدافع الفرنسي وسط اقتراحات بأن البلوجرانا يسعون للحصول على ظهير أيسر احتياطي لجوردي ألبا ، حيث يكافح جونيور فيربو من أجل الاستقرار.

ومع ذلك ، وفقًا لـ Le 10 Sport ، فإن الفريق الكتالوني غير مهتمين بالتعاقد مع المدافع ليفين كورزاوا.