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رياضة | ميسي يرفض التعاقد مع مدافع جديد لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يرفض التعاقد مع مدافع جديد لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض ليونيل ميسي نجم نادي انضمام لاعب جديد ليكن خليفة جوردي ألبا الظهير الأيسر الحالي لقلعة كامب نو.

 

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رفض ميسي التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي ليكن بديل ألبا في السنوات المقبلة وذلك لعدم قناعته بمستواه

 

وأشارت إلى أن ميسي يفضل التعاقد مع مواطنه نيكولاس تاجليافيكو من أياكس أمستردام الهولندي أو لاعب من الطراز الرفيع مثل ديفيد ألابا ظهير أيمن بايرن ميونيخ الألماني.

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