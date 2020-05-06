رياضة | سان جيرمان يقتحم صفقة فابيان رويز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يقتحم صفقة فابيان رويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، لرغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات أحد نجوم نادي نابولي، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ماورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سان جيرمان يسعى لضم نجم الوسط الإسباني "فابيان رويز" خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان عليه منافسة أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي نحو ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

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ويريد نادي نابولي الحصول على مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أفادت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يتصدر سباق ضم اللاعب، والذي يحزى بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر، أن رويز انضم لنابولي في صيف عام 2018 قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني في صفقة قُدرت بحوالي 30 مليون يورو.

ومثّل رويز نابولي في 62 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة.