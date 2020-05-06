رياضة | ريال مدريد يقدم مبلغا ضخما لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم مبلغا ضخما لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى آخر مستجدات سعي نادي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي قد طلب من إدارة النادي، الحصول على خدمات بوجبا لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

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وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن إدارة ريال مدريد سوف، تقديم عرض مغري إلى نادي مانشستر يونايتد بقيمة 70 مليون يورو، لضم الظهر بوجبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية التي تتنافس على ضم بوجبا أبرزهم ريال مدريد ويوفنتوس.

ويعد ريال مدريد أحدث المنضمين للصراع على بوبجا، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بنادي يوفنتوس، خاصة أن اللاعب سينتهي عقده في الصيف المقبل.