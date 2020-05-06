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رياضة | النجم الساحلى يكشف موقفه من ضم جيرالدو

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلى يكشف موقفه من ضم جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى قيس عاشور ، بأن لم تأتي أى عروض رسمية لضم وجدى كشريدة سواء من الأهلى أوالزمالك.

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال قيس :  "النجم الساحلي يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي ولا توجد موارد لدينا بسبب توقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس لذا لا نفكر فى ضم جيرالدوأو أي صفقات اخرى".

وتابع:" سيتم تسوية أزمة كوليبالي في القريب العاجل بعد انتهاء أزمة كورونا، اليوم الأندية تعيش في ضائقة مالية كبيرة، نظرا لانعدام الموارد، ولكن الأمور تسير في طريق التسوية بمشئية الله".

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