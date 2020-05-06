رياضة | برشلونة يستعيد لاعبه السنغالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد لاعبه السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نيس الفرنسي عدم تفعيل خيار الشراء للاعب السنغالي موسى واجي المعار من برشلونة الإسباني.

وذكر النادي في بيانه: "بعد 5 مشاركات للاعب في الدوري، الذي جاء من برشلونة في الشتاء، قرر عدم النادي عدم تفعيل شراء موسى واجي".

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وأكمل: "يشكره النادي على الأشهر التي قضاها باللون الأحمر والأسود ويتمنى له الأفضل لبقية حياته المهنية".

وبالتالي سيعود واجي البالغ من العمر 21 عاماً إلى برشلونة، لأن الموسم انتهى في فرنسا.