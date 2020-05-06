رياضة | نجمي الفريق يقتربان من مغادرة الوحدة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجمي الفريق يقتربان من مغادرة الوحدة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب المدافعان حمدان الكمالي (31 عاماً)، وحسين عباس (26 عاماً) من مغادرة فريق الوحدة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقد كل منهما مع الفريق يمتد لموسم آخر.

أشارت صحيفة الاتحاد، اليوم الأربعاء، إلى أنه من المنتظر أن ينهي اللاعبان علاقتهما رسمياً مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الكمالي ثاني أقدم لاعبي الوحدة بعد إسماعيل مطر، كما فاز مع النادي بالدوري الإماراتي مرتين، وبطولة كأس رئيس الإمارات مرة واحدة، إضافة للفوز بلقب السوبر ثلاث مرات، وكأس الخليج العربي مرتين، وكان النادي مدد عقده في 2016 لخمس سنوات حتى 2021.

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وتخللت مشوار الكمالي مع الوحدة، والذي استمر نحو 14 موسماً، تجربة احترافية على سبيل الإعارة إلى ليون الفرنسي في موسم 2014-2015، ثم عاد بعدها لصفوف الوحدة الذي خاض معه في عصر الاحتراف 179 مباراة، وأحرز بها 14 هدفاً، وكان من أعمدة الدفاع في الفريق.

وفي المقابل، تعاقد الوحدة مع حسين عباس في أغسطس 2018 بعقد مدته ثلاث سنوات، ضمن صفقة تبادلية مع نادي النصر الذي ضم بموجبها المهاجم محمد العكبري.

وخاض عباس مع الوحدة 25 مباراة في الدوري، وحقق معه لقب كأس السوبر الموسم الماضي.