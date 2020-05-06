رياضة | أرقام مذهلة لكلوب مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام مذهلة لكلوب مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق أرقام مذهلة مع النادي الإنجليزي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقاد المدرب الألماني فريقه نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في 29 مباراة فاز في 27 منها وتعادل في واحدة أمام مانسشتر يونايتد وخسر في مباراة واحدة فقط أمام نظيره نادي واتفورد ويتصدر الريدز حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي ويتبقي له 6 نقاط فقط لحسم البطولة التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

بينما خرج نادي ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي بعد الخسارة علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في المباراة النهائية الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.