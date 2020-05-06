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رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الانجليزي الممتاز

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة لعودة بطولة الدورى الانجليزى الممتاز " بريميرليج " خلال الفترة المقبلة بعد أن توقف لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس الجديد في العالم ووقف جميع الأنشطة .

وسيتم عودة اللاعبين لتنفيذ برامج تدريبية منفردة ببداية شهر مايو المقبل والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية شهر مايو وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو بالإضافة إلي إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز " بريميرليج " ةتعاون حكومي في تقديم الخدمات اللازمة بالملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

يذكر أن نادي يتصدر جدول ترتيب بطولة الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.

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